Weekend w klubach: Polskie Wesele i Faszyn from raszyn

Sprawdź co działo się w ten weekend w klubach w Lublinie.

Weekend w klubie Rzut Beretem (ul. Zesłańców Sybiru 5) rozpoczął się już w czwartek, kiedy odbyła się impreza pt. "Polskie Wesele z Mayday". Następny wieczór to zaś "Piątkowa potańcówka".

W piątek w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) odbyła się impreza pt. "Faszyn from raszyn".

"Thursday Warmup" to czwartkowa impreza w klubie Helium (ul. Zesłańców Sybiru 5). W piątek bawiono się zaś na imprezie zatytułowanej "Summer Please Come Back".