XI edycja Microphone Masters w Domu Kultury

Microphone Masters to freestyle'owa uczta, podczas której mikrofony na scenie krzyżują prawdziwi mistrzowie mikrofonu. Każdorazowo podczas imprezy Microphone Masters do walki na wolne rymy staje czterech utytułowanych nawijaczy, których słowne starcia rozgrzewają do czerwoności mikrofony i publiczność.



- Po zakończeniu każdego starcia swoją opinię poprzez odpowiednio głośny hałas wyraża publiczność. Mimo że ostatecznie nie zapada żaden oficjalny werdykt uczestnicy traktują bitwy bardzo prestiżowo i na zakończenie pojedynków są świadomi kto przegrał, a kto zniszczył lirycznie rywali - zachęcają organizatorzy.



Zmierzą się: Dolar, Bober, Szyderca i Filipek. Prowadzenia: Flint i DJ Grejtu.



Bilety na wydarzenie kosztują od 20 do 30 zł.