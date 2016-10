15-lecie kabaretu Neo-Nówka w hali Globus

Neo-Nówka to kabaret, w którego składo becnie wchodzą: Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki. Na swoim koncie mają szereg znakomitych programów oraz liczne nagrody kabaretowe, m.in. nagrody Przeglądów Kabaretów Amatorskich "PaKA" oraz nagrody podczas Lidzbarskich Wieczorach Humoru I Satyry.



Podczas występu w Hali Globus formacja zaprezentuje największe hity kabaretu, w tym kultowy skecz "Niebo", który został przez widzów wybrany skeczem 30-lecia. Nie zabranie również Pani Wandzi Nierusz z domu Zostaw, która potrafi wyjść obronną ręką z każdej niewygodnej sytuacji. Neo-Nówka szykuje także kilka niespodzianek, które mają być dopełnieniem całości. O warstwę muzyczna zadba koncertujący od lat z kabaretem zespół Żarówki.



Bilety na wydarzenie kosztują od 50 do 100 zł. Do nabycia m.in. na platformie biletyna.pl