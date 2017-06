3. edycja Lubelskiego Pikniku Śniadaniowego

Lubelski Piknik Śniadaniowy to idealne miejsce do spędzenia słonecznego dnia z dziećmi, swoimi pupilami i przyjaciółmi! - zachęcają organizatorzy. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, pysznego jedzenia i przyjemnej muzyki.



W tym tygodniu będzie mogli spróbować:



ToLubię the best roll:

- pyszne hot dogi

- zapiekanki: m.in. caprese, łososiowa, grecka; zestawy mini zapiekanek z pasta tuńczykową, twarożkiem, pasta łososiową



Frytki w Pudle:

- jajecznica na kiełbasce

- tortille śniadaniowe: (1. jajko, bekon, mimolette, rukola, pomidorki, sosy, 2. wege: pieczarki cebulka jajka, serek, sosik)

- frytki i dodatki



Bike Café:

- kawa

- naleśniki: na słono / na słodko



KEB's:

- pasty: jajeczna, rybna, twarożek

- kanapki i tosty: świeże warzywa, różne rodzaje wędlin, sery, dżemy



Bosko - Lody Produkcji Własnej:

- lody

- szejki lodowe