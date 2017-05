American Monster Truck Motor Show w Lublinie

American Monster Truck Motor Show to emocjonujące widowisko i pokaz motoryzacyjny w wykonaniu czołowych grup kaskaderskich.



Pokaz to połączenie elementów pirotechnicznych, świetlnych oraz muzycznych w oprawie z najlepszymi kaskaderami.



Pisk opon, ryk silników, zapach benzyny i palonej gumy oraz popcornu, stwarzają ten niezapomniany i jedyny w swoim rodzaju amerykański klimat jaki widzimy na wielu, zagranicznych filmach akcji !



W programie American Monster Truck Motor Show 2017 między innymi:

* przejazd przez ścianę ognia z człowiekiem na masce pojazdu;

* drift, czyli technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poślizgu;

* palenie gumy;

* przebijan...ie głową płonącej ściany, będąc jednocześnie na masce BMW;

* jazda samochodem na dwóch kołach;

* kontrolowane wypadki;

* kaskaderzy jeżdżący na bocznych kołach samochodów osobowych, quadów;

* podniebne skoki na motocyklach i motorach, połączone z akrobacjami

oraz wiele, wiele innych popisów, mrożących krew w żyłach !



Uwaga! Show kończą zawsze ogromne Monster Trucki, miażdżące zwykłe samochody swoimi wielkimi kołami !



Sezon 2017 to kolejne emocje, ogromne przeżycia i dreszczyk emocji !



LUBLIN, C.H. E.LECLERC, UL. TURYSTYCZNA



13.05 SOBOTA GODZ. 17:30

14.05 NIEDZIELA GODZ. 16:00



UWAGA ! Bilety do nabycia kasach, bezpośrednio przed danym programem !!!