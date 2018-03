Droga Krzyżowa na Majdanku i Światowe Dni Młodzieży w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. W piątek Droga Krzyżowa na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, w niedzielę procesja z palmami.

Już po raz 33. na całym świecie, w tym również w Polsce i m.in. w Lublinie zaplanowano obchody diecezjalne Światowych Dni Młodzieży. Jak co roku obchody ŚDM w naszej archidiecezji rozpoczną się w piątek, o godz. 18 od Drogi Krzyżowej na Majdanku.

– W drodze krzyżowej na terenie muzeum na Majdanku uczestniczy nie tylko młodzież i nie tylko wyłącznie z Lublina – mówi Anna Wielgus z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, jeden z organizatorów diecezjalnych obchodów ŚDM. – To wydarzenie jest dla wszystkich otwarte. Wiemy, że na Drogę Krzyżową do Lublina mają przyjechać autokarami osoby np. z Kraśnika, Lubartowa czy Puław. Zazwyczaj uczestniczy w niej ok. 7 tys. osób.

– Procesja wyruszy spod pomnika Bramy od strony dawnego obozu i przejdzie przez tzw. czarną drogę aż do wejścia na ekspozycję muzealną. Stacje Drogi Krzyżowej znajdują się wzdłuż baraków ekspozycyjnych trzeciego pola więźniarskiego. Później uczestnicy przejdą aż pod mauzoleum i krematorium – opisuje Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzecznik prasowy Państwowego Muzeum na Majdanku, współorganizator Drogi Krzyżowej.

Wzorem lat ubiegłych podczas Drogi Krzyżowej zostaną odczytywane relacje byłych więźniów obozu na Majdanku. – Wśród nich na pewno będzie relacja pani Heleny Kurcyusz, która trafiła na Majdanek i opowiadała o tym co zobaczyła zaraz po przyjeździe do obozu – dodaje Kowalczyk-Nowak.

W niedzielę młodzież z archidiecezji przejdzie ulicami Lublina w procesji z palmami, która rozpocznie się o godz. 14. Zaś o godz. 15 w archikatedrze zacznie się msza święta, której będzie przewodniczyć metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Wcześniej, bo o godz. 12.30 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (aula CTW 408) rozpocznie się koncert zespołu Full Power Spirit i Przyjaciół.