Dwa Spacery Herstoryczne w Lublinie

Fundacja HerStory zaprasza na spacery po Lublinie szlakiem artystycznych mieszkanek naszego miasta. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę, 26 listopada o godz. 10 pod Biblioteką KUL (ul. Lipowa). Drugi spacer wyruszy we wtorek, 29 listopada o godz. 16 spod Hotelu Europa na Krakowskim Przedmieściu.

– Szlak artystycznych lublinianek to spotkanie z biografiami i herstoriami (nie)znanych działaczek sztuki i kultury miasta, będący okazją do poznania smaczków oraz anegdot życia codziennego z życia artystek i działaczek kultury: ich twórczości, pracy, inspiracji, wkładu w rozwój potencjału miasta, etc – zachęcają organizatorzy.

Fundacja HerStory to organizacja pozarządowa działająca w zakresie edukacji herstorycznej, praw człowieka, wielokulturowości, antydyskryminacji, równości i różnorodności, upamiętnienia i odzyskiwania pamięci miejsca/osób oraz przeciwdziałania przemocy.