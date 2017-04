Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum Lubelskim

Dzień Wolnej Sztuki odbywa się tylko raz do roku i zaledwie przez godzinę. Tego dnia muzea pokazują jedynie pięć wybranych przez siebie obiektów. W Muzeum Lubelskim będzie można zatrzymać się na dłużej m.in. przy "Dziewczynce w girlandzie kwiatów" Jana Philipa van Thelena czy Monstrancji z klasztoru lubelskich dominikanów.

- Podczas Dnia Wolnej Sztuki chcemy pokazać zwiedzającym, że każdy obiekt ma coś do powiedzenia. Wystarczy tylko w skupieniu się w niego wsłuchać - czyli wpatrzeć - mówi Zuzanna Stańska, organizatorka i pomysłodawczyni akcji. Celem wydarzenia jest motywacja odwiedzających do głębszego zastanowienia się nad dziełem i zachęcenie do dyskusji.

W ramach Dnia Wolnej Sztuki w Muzeum Lubelskim oraz jego oddziałach zostaną zaprezentowane następujące dzieła:

Muzeum Lubelskie:



1. Wojciech Gerson „Jadwiga i Dymitr z Goraja” (Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIXw.)

2. Bazyli Albiczuk „Wiosna w lesie” (Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego )

3. Jan Philip van Thielen ”Dziewczynka w girlandzie kwiatów” (Galeria Malarstwa Obcego)

4. Monstrancja z klasztoru lubelskich dominikanów - staropolska biżuteria o nietypowym przeznaczeniu ( Wystawa czasowa "Złotnictwo Lubelskie").

5. Tadeusz Mysłowski (wystawa czasowa "Tadeusz Mysłowski. Kolekcja Grafiki").



Oddziały muzeum:



Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska):

Jacek Wierzchoś „Semi Naturalny Dwa”.



Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza:

Jan Wydra „Wskrzeszenie Łazarza”.



Dworek Wincentego Pola:

Globus z manufaktury Jana Felkla i syna z Pragi.



Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie:

„Portret Damy" Miniatura z pracowni Stefana Żeromskiego”.



Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie:

Adres gratulacyjny dla Prusa z 1897 r.