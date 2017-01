Ferie 2017 w Lublinie: Zimowa Majsternia w Warsztatach Kultury

Program Zimowej Majsterni 2017

17 stycznia 2017. „Ptasie wesele”. Godz. 11:00–13:00. Dla dzieci 7–9 lat

Zajęcia będą okazją do zapoznania się z naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi – polskimi ptakami. Dzieci poznają ich wygląd, zwyczaje, dowiedzą się, jakie odgłosy wydają. Przypomniane zostaną także łączące się z nimi wierzenia ludowe oraz folklor muzyczny tworzony przez poprzednie pokolenia. W części plastycznej zajęć uczestnicy przygotują maski, które posłużą do przedstawienia historii ptasiego wesela (na podstawie pieśni tradycyjnej z Lubelszczyzny).

Prowadzenie: Agata Turczyn, kulturoznawca, folklorysta.

17 stycznia 2017. „Prognoza pogody”. Godz. 14:00–16:00. Dla dzieci 10–12 lat

Dzięki codziennej prognozie pogody wiemy, czy przed wyjściem z domu trzeba pamiętać o parasolce czy o ciepłym szaliku i rękawiczkach. A skąd wiedzieli to nasi prapradziadkowie i praprababcie? Przecież kiedyś nie było internetu, telewizji ani nawet radia! Podczas Zimowej Majsterni dzieci zapoznają się z ludowymi wierzeniami meteorologicznymi Lubelszczyzny i porównają je z dzisiejszymi sposobami prognozowania pogody. Będzie to okazja do poszerzenia wiedzy przyrodniczej i zestawienia dawnej wiedzy ludowej z odkryciami współczesnej nauki.

Prowadzenie: Agata Turczyn.

19 stycznia 2017. Zagraj w filc. Godz. 11:00–13:30. Dla dzieci 10–12 lat

Filcowanie to technika włókiennicza znana od pradawnych czasów. Oprócz dywanów, koców, odzieży, butów, czy jurt – domów nomadów, w Azji z wełny tworzono też przenośne gry, np. mongolskie szachy. Zapoznając się z techniką filcowania na mokro i sucho dzieci stworzą grę w kółko i krzyżyk według własnego projektu i w wybranej kolorystyce. Ufilcują kuleczki, dredziki, a przy pomocy specjalnej igły wykonają planszę. Będą pracować z użyciem naturalnego surowca, jakim jest wełna owcza. Dla chętnych możliwe jest zrobienie kolczyków, breloczka czy piłki.

Prowadzenie: Agnieszka Jackowiak.

20 stycznia 2017. Warsztat kaligrafii. Godz. 10:30-13:00 – dla dzieci 7–9 lat. 13:30–16:00 – dla dzieci 10–12 lat

Czy w dobie smartfonów i tabletów warto ładnie pisać odręcznie? Podczas Zimowej Majsterni dzieci poznają krótką historię i znaczenie kaligrafii. Dowiedzą się również, jak zbudowany jest warsztat dawnego kaligrafa. W części praktycznej spróbują użyć pióra gęsiego, stalówki, obsadki, atramentu i tuszu, by napisać alfabet i całe zdanie.

Prowadzenie: Renata Horbaczewska – z wykształcenia polonistka, członek Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego.

24 stycznia 2017. Teatr domowy – zrób to sam. Godz. 11:00-13:00 – dla dzieci 7–9 lat. 13:30–15:30 – dla dzieci 10–12 lat

Proces powstawania małych spektakli dzieci zaczną od snucia wspólnej historii. Ta narracja będzie podstawą dla scenariusza, który zostanie zamknięty w magicznym pudełku teatru kamishibai.

Prowadzenie: Agata Łukaszewicz, absolwentka kierunków Wiedza o Teatrze oraz Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

• Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Zapisy: zgłoszenia drogą telefoniczną pod numerem: 81 533 08 18 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30).

• Wszystkie zajęcia odbywają się w pracowni przy ulicy Bernardyńskiej 11 w Lublinie. Więcej informacji na stronie www.warsztatykultury.pl