Festiwal Otwartych Podwórek w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 26 sierpnia w godz. 16-19 na Starych Bronowicach odbędzie się Festiwal Otwartych Podwórek. - To jeden dzień, w trakcie którego razem z mieszkańcami otwieramy bramy podwórek na co dzień zamkniętych lub niedostępnych dla postronnych przechodniów - zachęcają organizatorzy.