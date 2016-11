Głos Seniorów: Agnieszka Krawiec w DDK Węglin

- Co zrobić, żeby nasz głos był słyszalny? Jak dostać się z tematem do mediów? I w ogóle po co nam radio, prasa czy telewizja? Podczas spotkania sprawdzimy, na ile tematyka senioralna pojawia się w naszych mediach i co robić, jeśli mamy sprawę do interwencji lub ciekawy temat do audycji - zachęcają organizatorzy.



Gościem spotkania będzie Agnieszka Krawiec z Radia Lublin. Dziennikarka w ubiegłym roku została wybrana Kobietą Lubelszczyzny. Urodzona w Lipie, ukończyła studia polonistyczne na UMCS. Jest również logopedką.



Wstęp wolny.