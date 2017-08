Handlowe święto ulicy Zamojskiej po raz drugi

Zamojskiej się udało. Z witryn nie straszą ogłoszenia „Lokal do wynajęcia” jak na Lubartowskiej czy Świętoduskiej. Tu wciąż tętni życie. Nadal działają sklepy, i nadal są klienci. Można tu kupić suknię ślubną, antenę, sprzęt gospodarstwa domowego i profesjonalne farby do włosów. Artykuły spożywcze, przemysłowe, tekstylne i erotyczne.

– Tym razem to inicjatywa samych przedsiębiorców – podkreśla Paulina Zarębska-Denysiuk, koordynatorka 2. edycji „Handlowego święta ulicy Zamojskiej”.

Udział zadeklarowało ponad czterdzieści sklepów i zakładów usługowych. Na zakupy (i nie tylko) zapraszają od 10 do 15.

Podobna impreza była w zeszłym roku. Idea była ta sama: Przypomnieć ludziom, że zakupy można robić nie tylko w galeriach handlowych.

– Wprowadzić modę na takie sklepy, docenić tych, co tam pracują, przypomnieć, że warto ocalić handlowy charakter ulicy – tłumaczy pomysłodawczyni akcji. – To w większości firmy rodzinne. Mają swój charakter, osobowość. Za ladą często stoi właściciel sklepu. Można liczyć na indywidualne podejście do klienta. Tym się różnią od sieciówek. W zeszłym roku klientów może nie było o wiele więcej niż zwykle, ale zrobili większe zakupy – wspomina Paulina.

To nie jedyny pozytywny aspekt wydarzenia. Wieczorem było spotkanie i poczęstunek na Moście Kultury. Przedsiębiorcy zostali tam dłużej niż organizatorzy. Niektórzy z nich dopiero wtedy się ze sobą poznali. A potem razem poszli do prezydenta (powiedzieć co sądzą planach „rewitalizacji” ich ulicy zaproponowanych przez studentkę UMCS Olgę Janiszewską) i utworzyli stowarzyszenie.

W tym roku „Handlowe święto ulicy” odbędzie się z większym rozmachem. W centrum miasta można spotkać balonikarza, gazeciarkę-cyklistkę, kwiaciarkę, kominiarza czy pucybuta, z mapkami ulicy Zamojskiej i listą promocji, na jakie można liczyć w sobotę w sklepach przy ul. Zamojskiej.