Improwizacja w Lublinie: serial "Cywilizacja" i Lublin Jam Improv

"Cywilizacja" to kolejny serial improwizowany Impro Teatru Bezczelnego. Tym razem organizatorzy przenoszą się do fikcyjnego świata, w którym egzystują Bogowie Wietrznego Felina

> i śmiertelnicy, żyjący w cieniu bogów. Na żywo, kostiumowo, z pełnym udziałem publiczności. Bilety: 10/15 PLN (do nabycia w dniu spektaklu, od 16:00).



Lublin Jam Improv to z kolei impreza organizowana przez Impro Teatr Bezczelny oraz Innymi Słowy Improv. Wystąpią również zaproszeni goście: Jan Tuźnik z Teatru Klepisko, Konrad Biel z Teatru Andersena, a także Michał Łysiak i Marcin Wąsowski z grupy Poławiacze Pereł.



- Gwarantujemy scenki maści wszelakiej, w których bohaterem może być każdy i wszystko! Strzelaniny, pościgi, pojedynki, morskie podróże, miłosne eksapady, relacje pozaziemskie! Tego wieczoru ograniczy nas tylko Twoja wyobraźnia! - zachęcają organizatorzy.



Wstęp wolny.