Jaka kultura? Lublin 700

- Będziemy rozmawiać na tematy związane z kulturą naszego miasta: jak zmieniło się życie kulturalne na przestrzeni ostatnich lat, co ciekawego się wydarzyło, a co nas ominęło, czego nam jeszcze brakuje, a czego mamy za dużo, co wyróżnia Lublin spośród innych miast, jaka jest lubelska kultura? - zachęcają organizatorzy.

Spotkanie prowadzi red. Agata Koss-Dybała (Polskie Radio Lublin). Kuratorką cyklu jest Dorota Lesiak.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.