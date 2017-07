"Japanorama" - wystawa malarstwa w Zamościu

Agnieszka Słodkowska ur. w 1973 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszka i tworzy w Warszawie. Brała udział w ponad 90-ciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Tajwan, Hiszpania, Ukraina, Francja, Japonia, Słowacja). Na swoim koncie ma 24 wystawy indywidualne w Polsce.



"Japanorama" to cykl obrazów powstałych w wyniku fascynacji artystki kulturą Japonii. - Zawsze żywo interesowałam się japońską sztuką począwszy od niewiarygodnie pięknych ukiyo-e Hiroshige czy Hokusaya, delikatnych sumi-e po sztukę absolutnie nowoczesną tworzona przez takich japońskich twórców jak Yayoi Kusama czy Tadao Ando. Także filmy wielkiego Kurosawy mocno odcisnęły się na mojej duszy - twierdzi Słodkowska.



Prace stanowią malarski zapis dwóch podróży artystki do Japonii w 2008 i 2010 roku.



Wystawa będzie czynna do 29 lipca. Wstęp na otwarcie ekspozycji jest bezpłatny.