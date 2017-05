Kabaret Moralnego Niepokoju w Chatce Żaka

Formacja wystąpi w Lublinie ze swoim najnowszym programem "Maj zaczyna się we wtorek". W przeciwieństwie do głośnego "Ucha Prezesa", którego twórcą jest Robert Górski, w kabaretowym programie KMN nie ma polityki. Jest za to dużo humoru.



- Stawiamy pytania, bo to jest istotą sztuki i odpowiadamy na nie, bo głupio tak o coś spytać i cisza. Jak zaplanować wakacje i nie zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go nie zabić? Jak być nauczycielem i przetrwać szkolne zebranie? Wiemy, że nie tylko my mamy podobne problemy - opowiadają o swoim programie artyści.