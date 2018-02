Kontynenty: Spotkanie z Kasią Biernacką i Rafałem Gręźlikowskim

Co Gdzie Kiedy. Centrum Spotkania Kultur (pl. Teatralny 1) zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Kontynenty. Gościem najbliższego wydarzenia, 19 lutego o godz. 18, będą Kasia Biernacka i Rafał Gręźlikowski.

Kasia Biernacka - kilka razy w roku jeździ jako fotograf i grotołaz na wyprawy eksploracyjne. W Polsce współorganizuje Festiwal Górski w Lądku Zdroju (odpowiada za jego program filmowy), tłumaczy filmy outdoorowe, pisze do magazynów teksty o odkrywaniu świata i prowadzi zajęcia edukacyjne oraz spotkania podróżnicze dla dzieci.



Rafał Gręźlikowski - urodzony przed 42 laty na Pałukach, wychowany na wybrzeżu, mieszkający obecnie we wschodniej części Mazowsza. Odnajduje swój drugi dom w ruinach zamków, do których podąża na rowerze. Mąż, ojciec trójki dzieci, specjalista branży medycznej, podróżnik.



Bilety na spotkanie kosztują 5 zł.