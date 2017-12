"Lublinki w świątecznych tarapatach" w DDK SM Czechów

„Lublinki w świątecznych tarapatach” – to tytuł kolejnego przedstawienia, które zobaczyć będzie można we wtorek w Dzielnicowym Domu Kultury SM „Czechów”.

O godzinie 18 aktorzy-amatorzy z teatru ATON zaprezentują spektakl adresowany zarówno do widzów dorosłych, jak i do dzieci. – Inicjatywa, by zorganizować grupę teatralną, w której skład weszliby rodzice, zrodziła się w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w przeglądzie teatralnym pod hasłem „Wydarzyło się w Lublinie” – tłumaczą pracownicy DDK „Czechów”.

– Ponieważ impreza ta wpisywała się w obchody 700-lecia naszego miasta, spektakl musiał nawiązywać do historii Lublina. Katarzyna Szczepaniak ułożyła scenariusz, w którym jej bajka przerodziła się w sensacyjną niemal opowieść o małych Lublinach, próbujących wygrzebać się z tytułowych tarapatów.

W trakcie przedstawienia bohaterowie nie tylko przekażą wiele cennych informacji na temat Lublina, ale proszą też o pomoc, która bardzo szybko przerodzi się we wspólną zabawę.