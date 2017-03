"Moralność Pani Dulskiej" w DK LSM

Do stałego repertuaru Akademii spektakl wejdzie 27 marca i będzie wystawiany w Domu Kultury SM "Czechów" (ul. Kiepury 5a). "Moralność Pani Dulskiej" to klasyczna tragifarsa w III aktach autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To ponadczasowa, uniwersalna opowieść o dominującej i tłamszącej męża żonie, milczącym mężu, szukającej zrozumienia w świecie córce oraz balującym po nocach synu, a to wszystko na tle romansu ze służącą i niechcianą ciążą.

Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza działa w Lublinie już od 6 lat. Placówka prowadzi zajęcia teatralno-wokalno-taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowuje do egzaminów do Szkół Teatralnych i Egzaminów Eksternistycznych. Poza działalnością edukacyjną Akademia realizuje również spektakle i widowiska muzyczno-taneczne.

Bilety kosztują 15 i 10 zł.