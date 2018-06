Most Kultury w Lublinie. Program na weekend: warsztaty, zawody, koncerty

Startujemy w piątek, 8 czerwca o godz. 16.30 warsztatami bębniarskimi. Wieczorem, o godz. 20 na Moście Kultury wystąpią Mateusz Roger Strzempa i Hash Cookie. Strzempa jest studentem dwóch kierunków na Wydziale Artystycznym. Od małego, zajmuje się muzyką. Gra na fortepianie i akordeonie. Z kolei Hash Cookie to grupa grająca akustyczny indie-pop, powstała w 2013 roku z inicjatywy gitarzysty, Jakuba Pietrzaka.



Ale to nie jedyne atrakcje tego dnia. O godz. 23 rozpocznie się wyjątkowa impreza dla miłośników klubowych klimatów - rave under the bridge.



- Niektórzy sądzą, że woda w Bystrzycy nabrała ciemnych, brunatnych odcieni i zbliża się do niej coraz mniej osób, ale to nieprawda. Ciągle ktoś siedzi nad rzeką, sami widzimy, a tej nocy, której zejdziemy pod Most nikt już nie będzie zadawał pytań - twierdzą organizatorzy.



W sobotę będą zajęcia plastyczne dla dzieci (godz. 11) oraz kulinarne (godz. 13). Ciekawostką będą zawody bokserskie - Memoriał Zalewskiego zaplanowany na godz. 17. Dzień zwieńczy koncert zespołu Backbeat (godz. 20).



Weekend zakończy dzień warsztatów umiejętności: masażu (godz. 16) i zumby (godz. 20). Będzie też projekt Źródło Ludomira Franczaka, który rozpocznie się o godz. 17.



Dodatkowo w czwartek o godz. 20 wystąpi Kapela Burtynów, która porwie mieszkańców do tańca na Moście.



Piątek, 8 czerwca:

- godz. 16.30 - warsztaty bębniarskie

- godz. 20 - koncert Mateusz Roger Strzempa i Hash Cookie

- godz. 23 - Rave under the bridge



Sobota, 9 czerwca:

- godz. 11 - warsztaty artystyczne

- godz. 13 - warsztaty kulinarne

- godz. 17 - zawody bokserskie

- godz. 20 - koncert Backbeat



Niedziela, 10 czerwca:

- godz. 16 - warsztaty masażu

- godz. 17 - Źródło - warsztaty

- godz. 19 - Źródło - wernisaż projektu

- godz. 20 - warsztaty Zumby



Czwartek, 14 czerwca:

- godz. 20 - pograjka Kapela Burtynów