Największa w Polsce wystawa budowli z klocków Lego w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Ponad 100 premierowych, niesamowitych budowli z milionów klocków Lego i największy na świecie samolot. W sobotę, 2 września o godz. 10 w Outlet Center w Lublinie odbędzie się otwarcie Totalnie Nowej, Największej w Polsce Wystawy Budowli z Klocków Lego. Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 5 listopada.

Jedną z największych atrakcji wystawy będzie największy na świecie samolot wykonany z miliona klocków Lego. Model Boeinga 747 - samolotu specjalnie przygotowanego do międzynarodowych podróży Prezydenta USA, jest wykonany w skali 1:7, ma prawie 11 metrów długości, niemal 10 metrów rozpiętości skrzydeł i blisko 3 metry wysokości.



W Alei Gwiazd Sportu znajdziemy odtworzone w skali 1:1 sylwetki największych polskich sportowców z klocków Lego: Roberta Lewandowskiego, Agnieszki Radwańskiej czy Marcina Gortata.



Organizatorzy przygotowali również strefę Fun Park. - Na specjalnie wydzielonej powierzchni 500m2 Fun Parku znajduje się strefa Duplo, stoliki do zabawy klockami Lego, przestrzeń do tworzenia konstrukcji z ogromnych klocków, a także wiele innych atrakcji. W Lublinie można "rysować" i "pisać" klockami, a stworzone przez dzieci samochody z klocków mogą zjeżdżać z pochylni lub skakać na dedykowanych skoczniach - zachęcają organizatorzy.



Na miłośników "Gwiezdnych Wojen" czeka z kolei wielka kolekcja Star Wars. Znajdzie się tam bogata kolekcja autorskich eksponatów przedstawiających osiem wątków z kultowej IV części filmu oraz ogromny niszczyciel Venator. Będzie również ukłon w stronę fanów Śródziemia w postaci stworzonej ze 120.000 klocków makiety góry Erebor.



Bilety na wystawę kosztują od 11 do 17 zł w zależności od pory zwiedzania.