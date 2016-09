Narodowe Czytanie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza: Lublin, Zamość, Chełm, Puławy

W sobotę w wielu miejscach w Polsce będzie można posłuchać „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Są i inne atrakcje: Lubelski Ogród Botaniczny zwiedzą gratis osoby, które przyjdą z książką. Puławy czytają noblistę w niedzielę! To już piąta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2016.

„Narodowe Czytanie” to cykliczna impreza zainicjowana w 2012 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W poprzednich edycjach akcji czytana była m.in. „Lalka” Bolesława Prusa, czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Lublin

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego: Godz. 9.00 – projekcja filmy „Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza (sala konferencyjna WBP); godz. 12.00 – spektakl „Quo vadis” przygotowany przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na dziedzińcu biblioteki. W inscenizacji fragmentów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza wystąpi „Trupa z szafy bibliotecznej”. Będzie to kolejny spektakl przygotowany przez pracowników WBP, którzy od kilku lat z okazji „Narodowego Czytania” występują nie tylko jako aktorzy, ale przygotowują też scenografię, kostiumy, oprawę muzyczną swoich przedstawień oraz adaptacje tekstu; godz. 13.00 – czytanie powieści przez publiczność i gości imprezy na dziedzińcu biblioteki. Uczestnicy spotkania będą mogli przystawić pamiątkową pieczęć „Narodowego Czytania” na przyniesionych przez siebie egzemplarzach książek Henryka Sienkiewicza oraz otrzymać pamiątkową zakładkę. W księgarni „U Hieronima” będzie można kupić dzieła Henryka Sienkiewicza. Imprezie będzie towarzyszyła ekspozycja prezentująca najciekawsze i najpiękniejsze edycje dzieł Henryka Sienkiewicza ze zbiorów Biblioteki oraz wystawa objazdowa „My z niego wszyscy. Henryk Sienkiewicz 1846-1916” przygotowana z okazji Roku Sienkiewiczowskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

• W godz. 12–16 Narodowe Czytanie odbędzie się na schodach Ratusza (plac Łokietka 1)

• w Centrum Handlowym Atrium Felicity (al. Wincentego Witosa 32)

• w Galerii Olimp (al. Spółdzielczości Pracy 34)

• Galerii Handlowej E.Leclerc (ul. Tomasza Zana 19)

• oraz o godz. 16.00 w Zielonym Ogrodzie Restauracji Tam Gdzie Zawsze (wejście od ul. Jezuickiej).

• O godz. 13.30 w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Dworku Kościuszków wręczenia nagród laureatom Konkursu Literackiego „Botanik w słowa ubrany”. Od 14 zaproszeni goście przeczytają fragmenty „Quo vadis”. Zwiedzający, którzy miedzy godz. 13 a 16 okażą w kasie własny egzemplarz „Quo vadis” wchodzą do ogrodu gratis.

Zamość

• Godz. 10.00. Na Rynku Wielkim (w razie niepogody, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, ul. Kościuszki 5) powieść czytać będą m.in. przedstawiciele władz miasta, szkół i ośrodków edukacyjno-wychowawczych, uczniowie, słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, księża, czytelnicy biblioteki. Organizatorem zamojskiej akcji jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Lubelskie Kuratorium Oświaty - Oddział Zamiejscowy w Zamościu oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Oddział w Zamościu. Osoby, które przyniosą tego dnia ze sobą własny egzemplarz książki otrzymają na nim okolicznościową pieczęć przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP.

Bychawa

• Godz. 10, w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 81) oprócz głośnego czytania fragmentów książki odbędzie się także konkurs plastyczny dla najmłodszych, quiz wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”.

Gardzienice

• Godz. 17, w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Pałac) „Ouo vadis” czytane będzie w polskim oryginale z fragmentami czytanymi przez aktorów z Australii, USA, Anglii, Hiszpanii, Iranu i Ukrainy w tłumaczeniach na ich rodzime języki. W programie także muzyka antyczna i pierwsze hymny chrześcijańskie

Chełm

• Godz. 10, centralny plac starówki (w przypadku złej pogody pobliski kościoła Rozesłania św. Apostołów). Do czytania „Quo vadis” zaproszeni zostali m.in. parlamentarzyści, osoby duchowne, uczniowie i mieszkańcy Chełma. Imprezę poprowadzą Ligia i Winicjusz z koła teatralnego przy Młodzieżowym Domu Kultury. Uczestnicy imprezy, którzy przyniosą ze sobą egzemplarz „Quo vadis” będą mogli wzbogacić go o pamiątkowy stempel. Będzie też otwarty konkurs z pytaniami związanymi z treścią powieści. Ponadto wszyscy uczestnicy i współorganizatorzy otrzymają pamiątkową, przaśną „rybkę” z okolicznościowym cytatem z „Quo Vadis”. Organizatorzy obiecują także odpowiednią oprawę scenograficzną nawiązującą do czasów Nerona. Akcję przygotowuje Oddział Zamiejscowy Kuratorium Oświaty w Lublinie przy współpracy z prezydentem miasta i Młodzieżową Radą Miasta.

Włodawa

Godz. 9.30 na pl. Sybiraków impreza rozpocznie się rodzinną grą terenową „Dziś we Włodawie czyń jak Rzymianie”. O godz. 11 lekturę fragmentów „Quo vadis” zainaugurują przedstawiciele władz samorządowych. Do godz. 15 będą ją kontynuować reprezentanci miejscowych instytucji i zakładów pracy. Wspólnej lekturze towarzyszyć będą różnorodne animacje czytelnicze oraz edukacyjno-rozrywkowe, oraz historyczny pokaz „Rzymskie Igrzyska”. Głównym organizatorem i moderatorem miejskiej edycji Narodowego Czytania 2016 „Quo vadis” - Odsłona Włodawska” jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Powiat puławski

• O godz. 14.30 na skwerze w centrum Gołębia, a dwie godziny później w centrum Góry Puławskiej – akcja, w której wezmą udział radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

• Wspólne czytanie „Quo Vadis” odbędzie się także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble, który w tym roku zadebiutuje w tym przedsięwzięciu.

• W Puławach Narodowe Czytanie zaplanowano w niedzielę, w ramach uroczystości związanych z 50-leciem Biblioteki Miejskiej przy ul. Głębokiej. O godz. 15 rozpocznie się czytelniczy maraton. Lektura „Quo Vadis” będzie trwać trzy godziny. Każdy, kto przyjdzie na festyn z okazji jubileuszu, będzie mógł przeczytać fragment. Wśród osób zaproszonych są m.in. prezydent Janusz Grobel oraz radni miejscy. Czytanie w tym roku ma odbywać się spontanicznie, poza sceną, bez aktorskich ról i kostiumów.

• Czytanie odbędzie się też w Domu Kuncwiczów w Kazimierzu Dolnym. Muzeum Nadwiślańskie zaprasza w sobotę 3 września o godz. 11.

„Narodowe Czytanie 2016”

Zaplanowano w dziesiątkach innych miejsc w naszym regionie. Pełną ich listę można znaleźć na stronie internetowej akcji: http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/nc2016/uczestnicy-akcji/