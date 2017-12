"Niezwykłe Boże Narodzenie". Musical w Bialskim Centrum Kultury

Spektakl to historia dwóch młodych dziewcząt, które znajdują się w skrajnej sytuacji życiowej. Obie są zagubione i żadna nie potrafi docenić tego co posiada. Spotykają się zupełnie niespodziewanie i będzie to początek wydarzeń, które prawdopodobnie na zawsze odmienią ich życie, sposób patrzenia na świat oraz wartości a także szacunek do polskich tradycji świątecznych. W musicalu nie zabraknie muzyki, tańca i sztuki aktorskiej.

– Poprzez niezwykle aktualny scenariusz, chcielibyśmy skłonić widzów do odbioru treści profilaktyczno-wychowawczych odnoszących się do wizji człowieka, roli rodziny oraz tradycji świątecznych – mówi Beata Wawryniuk, nauczycielka ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej, która napisała scenariusz i wyreżyserowała spektakl.

Problematyka przedstawienia jest adresowana w szczególny sposób do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W rolach głównych wystąpią Natalia Maksymiuk i Anna Niedźwiecka, uczennice tej szkoły. A gościnnie w autorskiej choreografii zaprezentuje się Katia Smerachanskaya, instruktorka tańca.

Musical będzie można zobaczyć 10 stycznia w sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury przy ulicy Brzeskiej 41. O godz. 9 i 11 grupy zorganizowane, a o godz. 17 widzowie indywidualni. Wstęp jest wolny.