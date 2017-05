NightSkating Lublin 2017

Nightskating to impreza, która cyklicznie odbywa się w wielu miastach Polski i Świata. Rolkarze mają niepowtarzalną możliwość jazdy ulicami miasta. Wszystko odbywa się pod eskortą policji i służb zabezpieczających. Nie ma ograniczeń wiekowych.



Udział w imprezie może wziąć udział każdy. Osoby do 15 roku życia bezwzględnie muszą jechać w kasku. Dzieci do lat 12 mogą jechać tylko pod nadzorem opiekuna i na jego wyłączną odpowiedzialność.



Organizator przygotował trasę o długości 21 km. - Trasa nie jest trudna, ale będzie zróżnicowana z uwagi na fakt, że Lublin położony jest na wzniesieniach. Może być również wyczerpująca, więc najwyższa pora przygotować się kondycyjnie - twierdzą organizatorzy.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przewidywany czas trwania przejazdu to 120 min.