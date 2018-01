"Podróż do wnętrza obrazu". Dzieci wymyślą co chcą tu robić

Artyści bardzo ochoczo podchwycili pomysł wystawy skierowanej do dzieci – opowiada Marta Ryczkowska, prezes stowarzyszenia artystycznego Otwarta Pracownia. – Niektórzy dali swoje gotowe prace, inni przygotowali coś specjalnie. Liczą się też z tym, że dzieci mogą niektóre obrazy pomazać.

Może się tak zdarzyć, bo kredki, kreda, taśmy czy pianki znajdą tu praktycznie na każdym kroku. Podobnie jak nie brakuje miejsc, w których można popuścić wodze fantazji. Są ścianki do rysowania gdzie za inspirację służą obrazy Tomka Bielaka i Sławomira Tomana (małpa i lis). Są wielkoformatowe folie do rysowania tras dla samochodzików – Seweryn Chwała zawiesił tu swoje obrazy inspirowane obrazkami z gum Turbo i dostarczył pokaźną kolekcję tak zwanych resoraków. I jeszcze ramki, które czekają na to, by stać się obrazami.

– Można malować, można przyklejać – mówi Agnieszka Chwiałkowska. – Mamy dwa pudełka różnych przedmiotów, które można przykleić za pomocą taśmy czy specjalnej pianki.

A komu malowanie się znudzi… może zaplatać kolorowe sznurki (Magda Łata). Układać swoją własną wersję portretu Malewicza (Kamil Stańczak). Tworzyć mozaikę z wypalanej ręcznie ceramiki (Sensual Studio Oliwia Beszczyńska). Albo schować się w skrytce-bazie Pawła Korbusa. Metalowa konstrukcja powleczona tkaninami z babcinego pawlacza kryje w środku magiczny srebrny pokoik przestrzeń. – Ja przygotowuję przestrzeń, a dzieci same wymyślą co chcą tam robić – tłumaczy artysta.

Jest też kącik telewizyjny. Scenariusz do 7-minutowej bajki napisała 10-letnia Natalia. Historię przyjaźni dwóch koni – Kłosa i Pioruna – sfilmował Emrah Gokdemir.

– Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych – podkreślają kuratorki. – Dorośli też znajdą coś dla siebie. Jak tunel z pluszaków Zofii Kiciński, w którym fantastycznie się leży i odpoczywa. Sprawdziłyśmy.

W bajkową przestrzeń gdzie obrazy się rozsypują i z powrotem łączą w całość wprowadzi Bart Wolniewicz, który odpowiada za mapping.

Wernisaż dziś o godz. 18. Wystawa „Podróż do wnętrza obrazu” będzie czynna do 23 lutego w godz. 16-18 (weekendy) i 17-19 (wtorki, czwartki i piątki) Wystawie towarzyszą warsztaty prowadzone przez Karuzelę Sztuki (zapisy w kasie CK, tel. 81 466 61 40). Kuratorki szukają też wolontariuszy do pomocy przy pilnowaniu wystawy. Kontakt: karuzela.sztuki@op.pl