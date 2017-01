Polska Noc Kabaretowa w Lublinie

Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jerzy Kryszak i Kabaret Nowaki - czołówka polskiego kabaretu odwiedzi Lublin ze swoimi najnowszymi skeczami.

Polska Noc Kabaretowa to coroczne widowisko, które w każdym z kilkudziesięciu miast Polski zbiera kilka tysięcy fanów rozrywki na najwyższym poziomie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji cyklu będzie praca w studiu radiowym. - U nas nie usłyszycie faktów, wiadomości i rzetelnie sprawdzonych lub naciągniętych informacji. Znajdziecie natomiast to, co naszym zdaniem najważniejsze, aby dobrze się bawić - zachęcają organizatorzy.

Bilety na wydarzenie kosztują od 70 do 150 zł. Do nabycia m.in. na portalach internetowych: polskanockabaretowa.pl, kabaretowebilety.pl.