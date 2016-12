Promocja książki "Puste miejsce przy stole"

"Puste miejsce przy stole" to nie jest kolejna książka o uchodźcach. To opowieść o tym, jak my sami radzimy sobie z pustym miejscem. To sześć bardzo indywidualnych opowieści o zetknięciu się ze światem, który się zawalił, z uchodźcami, o których tyle już przeczytaliśmy, obejrzeliśmy i usłyszeliśmy. Autorkami książki są" Małgorzata MAUKO Korczak, Joanna Ambrozja Lewandowska, Marta Tomiak, Dasza Voronina, Karolina Jeske i Ada Augustyniak.

Podczas spotkania autorki opowiedzą o procesie powstawania książki. Gościem wydarzenia będzie również Iwona Chmielewska. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Krawiec.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa oraz publikacja "Inny Dom", będąca zapisem rozmów z cudzoziemcami mieszkającymi w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Na spotkaniu premierowym książkę będzie można kupić w cenie 30 zł/sztuka.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.