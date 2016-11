Rybomania Lublin 2016. Targi Wędkarskie w weekend

23 tysiące litrów! Gigantyczny zbiornik o takiej pojemności będzie jedną z największych atrakcji wydarzenia. W zbiorniku prezentowane będą najróżniejsze gatunki ryb od szczupaków po łososie. Polscy i zagraniczni mistrzowie oraz przedstawiciele najważniejszych firm rynku wędkarskiego poprowadzą prezentacje i pokazy. Całość okraszona zostanie wyjątkową, barwną oprawą multimedialną, która pozwoli zaprezentować jak pod wodą zachowują się ryby i przynęty.

Podczas Targów będzie można spotkać i porozmawiać z największymi gwiazdami wędkarstwa, które chętnie podzielą się dobrymi praktykami oraz doświadczeniem. Gośćmi imprezy będą m.in. Andrzej Wnękowicz, Józef Pojedyniec, Piotr Talma, Robert Policha i Zbigniew Kawalec.

- Zapraszamy nie tylko zainteresowanych wędkarstwem – to również świetna okazja dla szkół, przedszkoli i innych placówek, które mogą pokazać najmłodszym to co kryje się w głębinach każdego polskiego jeziora - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Bilety (osobno na każdy dzień Targów) kosztują 10 zł. Godziny otwarcia: Sobota – 10.00 – 18.00, Niedziela – 10.00 – 17.00.