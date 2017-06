Sobota Literacka w Kazimierzu: Marek Krajewski

"Wrocław, rok 1913. Młody wachmistrz kryminalny Eberhard Mock może stracić wszystko. Dał się wplątać w obyczajowy skandal, grozi mu wyrzucenie z policji. Z wściekłą determinacją rzuca się w wir śledztwa, które jest boleśnie nieprzewidywalne – albo ocali jego karierę, albo doprowadzi go do upadku." Tak prezentuje się książka Marka Krajewskiego pt. "Mock", której poświęcone będzie najbliższe spotkanie.



Marek Krajewski jest autorem piętnastu bestsellerowych powieści kryminalnych. Laureat prestiżowych nagród literackich i kulturalnych. Teraz powraca do swego ulubionego bohatera Eberharda Mocka w nowej, intrygującej serii osadzonej na początku XX wieku.



Spotkanie poprowadzi Zofia Mitosek