Spotkanie z Arturem Stecem w Centrum Kultury

Artur Stec (Mr. Traveller) – podróżnik, muzyk, przedsiębiorca, a ostatnio nawet i vloger. Człowiek z milionem pomysłów i wewnętrznym ADHD. Na co dzień lubi mieć wszystko zaplanowane w notatniku, ale raz na jakiś czas po prostu go rzuca i wyjeżdża w świat.



Bohater spotkania opowie o swojej podróży przez Azję. W 74 dni podróznik zwiedził 10 krajów, mając przy sobie jedynie plecak bagażu.



- Przejedziemy się wspólnie koleją transsyberyjską przez Rosję, spędzimy tydzień samotnie na pustyni Gobi w Mongolii, nauczymy się języka migowego w Chinach, a na koniec sprawdzimy czy Indonezja to tak naprawdę „sen na jawie” - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.