Spotkanie z Zośką Papużanką w MBP

Zośka Papużanka to autorka takich książek, jak "Szopka" (nominowana do Paszportów Polityki 2012) czy "On". Opowiadania autorki publikowane były m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i "Radarze". Recenzje literackie pisała do "Nowych Książek" i "Tygodnika Powszechnego". W 2017 roku światło dzienne ujrzała jej najnowsza książka pt. "Świat dla ciebie zrobiłem".

Na co dzień Zośka Papużanka pracuje jako nauczycielka języka polskiego. Z wykształcenia jest teatrologiem.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.