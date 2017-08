"Uwaga! Granica". Wystawa w Galerii Labirynt

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 31 sierpnia o godz. 19 w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) odbędzie się wernisaż wystawy Uwaga! Granica. Ekspozycja będzie czynna do 22 października.

Motywem przewodnim wystawy jest granica. - Temat granic jest stale obecny w twórczości artystów wizualnych. Granic traktowanych bardzo szeroko, nie tylko zawężonych do geografii. Na wystawie zostaną pokazane zarówno prace znane, już istniejące, jak i nowe, zrealizowane specjalnie na nią - zachęcają organizatorzy.

Wystawa będzie prezentowana równocześnie w dwóch miastach - Lublinie i Białymstoku. Większość artystów pokazuje dwie różne prace, niektórzy natomiast prace złożone z dwóch części eksponowanych jednocześnie w obu galeriach, stąd aby móc poznać całość projektu, trzeba odwiedzić zarówno Arsenał jak i Labirynt.

Kuratorzy: Monika Szewczyk, Waldemar Tatarczuk. Wstęp na wernisaż jest wolny.

Artyści: Ovidiu Anton (AT), Babi Badalov (AZ), Janusz Bałdyga (PL), Mirosław Bałka (PL), Anna Baumgart (PL), Anatoly Belov (UA), Yevgenia Belorusets (UA), Pavel Braila (MD), Fatma Bucak (TR), David Chichkan (UA), Hubert Czerepok (PL), Yaroslav Futymskyi (UA), Ferenc Gróf (HU/FR), Barbara Gryka (PL), Elżbieta Jabłońska (PL), Maciej Kwietnicki (PL), Victoria Lomasko (RU), Marina Naprushkina (BY), Tymon Nogalski (PL), Open Group (UA), Petr Pavlensky (RU), Dan Perjovschi (RO), Ghenadie Popescu (MD), R.E.P. (UA), Mykola Ridnyi (UA), Jadwiga Sawicka (PL), Sabina Shikhlinskaya (AZ), Jana Shostak (BY), Société Réaliste (HU-FR), TanzLaboratorium (UA), Lubomyr Tymkiv (UA), Vova Vorotniov (UA), Piotr Wysocki (PL), Anna Zvyagintseva (UA)