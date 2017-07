Warsztaty na Centralnym Placu Zabaw

Weekend rozpocznie się Podwórkowymi Zabawami dla dużych i małych. W piątek o godz. 17.30 Fundacja Dwa Ognie udowodni, że do dobrej zabawy nie potrzeba drogiego i modnego sprzętu - wystarczą dobre chęci.



W sobotę o godz. 16 zorganizowane zostaną kolejne Warsztaty Sztukmistrzów, podczas których uczestnicy poznają tajniki występów cyrkowych.



W poniedziałek na godz. 16 zaplanowano warsztaty makramy, czyli artystycznego wiązania, skręcania i nawijania sznurków nici lub wąskich pasków skóry. O godz. 19 z kolei odbędą się warsztaty jazdy na rolkach.



Rolki powrócą również we wtorek, 1 sierpnia, o godz. 17. Tym razem jednak uczestnicy nauczą się malować podczas jazdy w stylu "action painting".



Środa przebiegnie pod znakiem dancehall. Od godz. 18 do 21 trwać będą zajęcia poświęcone jamajskiemu tańcowi.



Z kolei w czwartek o godz. 18.30 zorganizowane zostaną warsztaty Tai Chi prowadzone przez Marka Sykałę.



Wyjątkowo w ten weekend nie odbędą się niedzielna zajęcia ze Slackline. Wstęp na wszystkie warsztaty jest wolny.

Piątek, 28 lipca:

- godz. 17.30 - Podwórkowe Zabawy

Sobota, 29 lipca:

- godz. 16 - Warsztaty Sztukmistrzów

Poniedziałek, 31 lipca:

- godz. 16 - Makrama

- godz. 19 - Rolki

Wtorek, 1 sierpnia:

- godz. 17 - Action Painting

Środa, 2 sierpnia:

- godz. 18 - Dancehall

Czwartek, 3 sierpnia:

- godz. 18.30 - Tai Chi