Warsztaty z Kasią Baranowską w CrossFit Lublin

Katarzyna Baranowska jest utytułowaną zawodniczką CrossFit, biorącą udział w międzynarodowych zawodach, takich jak Central Europe Throwdown, Lowlands Throwdown, czy French Throwdown.

Wielokrotnie stawała na podium. Obecnie nosi tytuł "The Fittest In Poland”. W kwalifikacjach do CrossFit Games w kategorii Open 2016 uplasowała się na 59. miejscu w Europie.



- Podczas warsztatów zajmiejmy się technikami ciężarowymi, mającymi na celu skuteczne wybicie sztangi (i nie tylko) nad głowę. Przepracujemy od podstaw technikę Split Jerk, poznamy szereg ćwiczeń korygujących tę najtrudniejszą z technik wybijania sztangi nad głowę - zachęcają organizatorzy.



Organizatorzy przekonują, że warsztaty pozwolą uczestnikom zyskać diagnozę własnej techniki, wyeliminować błędy i dowiedzieć się, jak należy ćwiczyć, poprawić swoje rekordy i zmotywować się do dalszej, systematycznej pracy.



Cena: 169 zł. 99 zł - Dla Klubowiczek i Klubowiczów CrossFit Lublin.