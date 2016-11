Weekend w Kazimierzu Dolnym. Co będzie się działo?

KINEDOK - 'NA ZAKRĘCIE'

Kinedok - kreatywne filmy dokumentalne: 'Na Zakręcie' reż. Gabor Hocher - Węgry 2014. Portret młodego mężczyzny, który żyje według własnych zasad

04.11.2016 | Trzeci Księżyc - Lokalne Bistro | Mały Rynek 1 | godz 20:00 - wstęp wolny

WYCIECZKA 'KAZIMIERZ OD KUCHNI'

Zwiedzicie Państwo rynki, wzgórze Franciszkanów, urokliwe uliczki i usłyszycie opowieści o Kazimierzu "od kuchni". Czas ok. 1,5-2 godziny. Przedłużyć ją można o kolację z dań kazimierskiej kuchni regionalnej (koszt kolacji 30zł/os)

05.11.2016 | zbiórka pod studnią na Rynku | godz 12:00 - Cena: dzieci powyżej 5 lat 5 zł, dorośli 15 zł

prosimy o zgłoszenia telefoniczne 606311372; 506129218 lub mailowe oprowadzanie@gmail.com

KONCERT 'OLD KLEZMER TRIO'

Koncert muzyki klezmerskiej

05.11.2016 | Restauracja 'U Fryzjera' | Witkiewicza 2 | godz 19:00 - wstęp wolny

NOCNE ZWIEDZANIE KAZIMIERZA

spacer po rynkach, przejazd eko-busikami, cmentarz żydowski, wizyta w wąwozie z pochodniami

05.11.2016 | zbiórka pod studnią na Rynku | godz 20:00 - cena w zależności od wieku - 5 zł / 25 zł / 45 zł

zapisy pod numerem tel. 604-116-147

WYSTAWA 'OWAD - PRZYJACIEL CZY WRÓG?'

wystawa przedstawia różne oblicza owadów i ich relacje z człowiekiem. Kogo możesz spotkać w spiżarni, kto zniszczy hektar lasu, dzięki komu zjadasz jabłko, miód i kolorowe cukierki....

do 31.12.2016 | Muzeum Nadwiślańskie oddział Przyrodniczy | Puławska 54 - wstęp 5 zł / 10 zł

LUDMIŁA STEHNOWA. KAZIMIERSKI COMEBACK

Ludmiła Stehnova to wyjątkowa mistrzyni formy. Jej rzeźby anektują przestrzeń, przenikają ją, mają też swoją własną przestrzeń wewnętrzną, która intryguje, "wciąga". Ostrość kształtu przenika się z miękkością linii. Artystka w swojej twórczości zmierzała ku abstrakcji, ale ta abstrakcyjność jest przełamana poprzez odniesienia do form organicznych. A to co inspirowało artystkę, to człowiek i natura.

do 13.11.2016 | Muzeum Nadwiślańskie - Kamienica Celejowska | Senatorska 11 | wstęp - 5zł / 8zł