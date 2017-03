Wystawa ilustracji Agnieszki Zawadzkiej w Kazimierzu Dolnym

Ilustracje prezentowane na wystawie zostały zrealizowane do książki "Sąsiadka z chatki". Jest to rysunkowa opowieść poruszająca ważne tematy. Dotyczą one nie tylko dzieci. Bohaterka opowieści jest „inna” - jej wygląd, zachowanie, ubiór, a nawet dom odbiegają od przyjętych standardów. Ale – i to pytanie zadaje czytelnikom autorka – inny to znaczy gorszy?

- Wystawa ma także inny cel – wraz z autorką prac Muzeum poszukuje wydawcy książki. Wówczas będą mogli ją czytać wszyscy, nie zaś tylko odwiedzający Dom Kuncewiczów - twierdzą organizatorzy.