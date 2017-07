Wystawa Leszka Mądzika w Kozłówce

Co Gdzie Kiedy. 5 sierpnia o godz. 12 w ogrodach pałacowych Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Leszka Mądzika Sacrum Miejsca.

Leszek Mądzik to scenograf, reżyser, malarz i fotograf. Jest założycielem Sceny Plastycznej KUL, twórcą jej spektakli oraz autorem licznych scenografii w teatrach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec.



Wystawa w Kozłówce ukazywać będzie wybór fotografii sakralnej Mądzika. Prace powstały podczas podróży z Teatrem Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch, Francji, Meksyku, Hiszpanii, Ukrainy, a także w Polsce.



Wernisażowi towarzyszyć będzie etiuda teatralna w wykonaniu Autora oraz młodzieży z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.



Wystawa będzie czynna do końca września 2017 roku.