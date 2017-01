Wystawa Mobile Photo Trip w Perłowej Pijalni Piwa

W ubiegłym roku w Lublinie miało miejsce spotkanie fotografów mobilnych w ramach inicjatywy organizowanej przez Mobile Photo Trip. Wernisaż wystawy upamiętniającej to wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia o godz. 19 w Perłowej Pijalni Piwa (ul. Bernardyńska 15a).

W ramach inicjatywy organizatorzy przemierzają całą Polskę. Podczas I edycji odwiedzili 8 miast: Bytom, Radom, Lublin, Wrocław, Gliwice, Poznań, Szczecin i Łódź.



- Po Lublinie i jego zakamarkach oprowadziła nas Beata Zych, pokazując nam miejsca, w które nie zagląda klasyczny turysta - twierdzą organizatorzy. Za pomocą telefonów komórkowych oraz tabletów uczestnicy wykonywali fotografie miasta. Po roku od tamtych wydarzeń, Mobile Photo Trip wraca do Lublina z wystawą "Show It", podczas której zostaną zaprezentowane najlepsze wykonane wówczas zdjęcia.



Ekspozycja będzie czynna do 12 lutego.