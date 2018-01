Wystawa Piotra Korola "Spod spodu" w Galerii Labirynt

Wystawa odnosi się do powierzchni obrazu, na której może pojawić się to, co uprzednio było w jakimś sensie niedostępne, zakryte, nieuświadomione czy peryferyjne. Jednakże to, co dziś w pełni widoczne, niebawem może ulec zatarciu i zniknąć.

Piotr Korol, ur. 1975 w Lublinie. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS. Zajmuje się malarstwem.

Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny. Wystawa będzie czynna do 12 stycznia.