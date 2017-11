Wystawa prac Piotra Korola w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS (budynek Biblioteki Głównej UMCS, ul Radziszewskiego 11) będzie miał miejsce wernisaż wystawy prac Piotra Korola - Pracownia.

Piotr Korol to adiutant na Wydziale Artystycznym UMCS. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną trzy cykle fotograficzne oraz kilka prac stanowiących luźno powiązany zbiór.

- Droga do pracowni zajmowała mi osiem minut piechotą. Ten krótki spacer wystarczał, by doświadczyć swoistej przemiany. Ten subtelny proces wspomagałem oglądając wciąż te same obiekty: klatki schodowe, ściany, podłogi, chodniki, prześwit, windę. Fotografując, tworzyłem rodzaj osobistego notatnika, nie sądziłem, że kiedykolwiek pokażę publicznie te prace - mówi o swoich pracach artysta.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.