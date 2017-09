XVI Dzień Węglina - Festyn Osiedlowy

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 16 września o godz. 13 przy Dzielnicowym Domu Kultury Węglin (ul. Judyma 2a) odbędzie się 16. edycja Festynu Osiedlowego Dzień Węglina. Na przybyłych czeka moc atrakcji - koncerty, konkursy i zabawy.

Otwarcie festynu zaplanowano na godz. 13. Do późnego wieczora na specjalnie przygotowanej scenie organizowane będą m.in. występy (zespoły taneczne, pokazy tańców towarzyskich), koncerty (formacje The Węgliners i The Backbeat), rozstrzygnięcia konkursów i wiele innych atrakcji.



Nie zabraknie także działań sportowych w postaci turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, turnieju seniorów, konkursu rzutu beczką dla mężczyzn czy rzutu wałkiem dla kobiet.



Ponadto poza sceną m.in. pokaz wozów bojowych z II wojny światowej, festynowe przedszkole, gry i zabawy czytelnicze, konkurs plastyczny, quizy, stoiska, warsztaty i punkt gastronomiczny z grillem i napojami.