"Zaklinacz kobiet" - show w CK Hotel Focus

„Zaklinacz Kobiet” to interaktywny, pełen humoru seans koedukacyjny typu One Man Show, do którego scenariusz pisze samo życie - przekonują organizatorzy. - Zabawne historie wywołują wśród publiczności refleksje w stylu: „Ja to już chyba gdzieś widziałem” „Czy Ty nas wczoraj podglądałeś?” i rzucają nowe światło na związek dwojga kochających się ludzi. „Oh, gdyby ktoś mi to wyjaśnił wcześniej?” - dodają.

Grzegorz Kordek - znany w Polsce jako wiodący ekspert w zakresie Psychologii Płci. Specjalista dziedzinie relacji międzyludzkich i rozwoju osobistego. Od ponad 10 lat, prelegent na publicznych i prywatnych seminariach i wykładach. Na jego seminariach i wykładach w ciągu ostatnich 4 lat było ponad 100 000 osób.

Bilety na show kosztują 67 zł.