Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych (program na wrzesień)

Cary Grant (1904-1986) to archetyp filmowego amanta w najlepszym kinie gatunków (filmy obejmują lata 30’ – 60’ XX wieku). Cary, a właściwie Archibald Alec Leach to angielski aktor z Bristolu pracujący w Hollywood, który swoim brytyjskim akcentem, manierami, niepowtarzalnym wdziękiem i słynną autoironią uwiódł widzów z całego świata na kilka dekad. Aktor reżyserowany przez największych mistrzów Hollywoodu: Cukor, McCarey, Hawks, Stevens, Hitchcock, Capra, Mankiewicz, Donen. Największemu „Czarusiowi” w dziejach kina partnerują największe gwiazdy swoich czasów: Mae West, Marylin Monroe, Ginger Rogers, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Katherine Hepburn, Audrey Hepburn.



We wrześniu będziemy mieli okazjeć dwa filmy z legendardnym amantem. "Arszenik i stare koronki" Franka Capry, to opowieść o dwóch starszych paniach, które próbują ulżyć cierpieniu zapraszanych do siebie samotnych mężczyzn, podając im wino zatrute arszenikiem. Z kolei "Złodziej w hotelu" to film Alfreda Htichcocka to historia złodzieja, który próbuje udowodnić, że kolejne kradzieże klejnotów nie są jego dziełem. Prowadząc prywatne śledztwo, nawiązuje romans z atrakcyjną kobietą.



Na wszystkie seanse wstęp wolny. Kuratorem cyklu jest dr hab. Rafał Szczerbakiewicz.



Program na wrzesień:



8 września, godz. 19: "Arszenik i stare koronki"

29 września, godz. 19: "Złodziej w hotelu"