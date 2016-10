Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych: "Sylvia Scarlett" w DDK Węglin

Wdowiec Henry Scarlett musi uciekać z Francji do Anglii, aby uniknąć aresztowania. Razem z nim podąża córka Sylvia, która przebrana jest za chłopca, by nie zostali rozpoznani. W trakcie rejsu statkiem przyłącza się do nich uroczy Jimmy Monkley, a także seksowna pokojówka. Współpasażerowie nawet nie podejrzewają, że Sylvia jest dziewczyną.



- "Sylvia Scarlett" jest wczesną komedią romantyczną bazującą na czarze i komediowym talencie młodych jeszcze Katharine Hepburn i Cary Granta. Hepburn gra tutaj rolę chłopca i sukces filmowej przebieranki i podstępu opiera się w dużej mierze na genialnej transformacji Hepburn przez wizażystkę Mel Berns. Możliwość zagrania łotrzykowskiej roli przez Cary Granta umożliwia używanie przez niego sławnego brytyjskiego Cockney akcent - pisze kurator cyklu dr hab. Rafał Szczerbakiewicz.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.