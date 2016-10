Bracia Coen w DKF Benshi

Bracia Coen to duet, który podbija serca widzów i krytyków na całym świecie od lat 80-tych. Każda ich kolejna produkcja jest wydarzeniem, a obok żadnego z ich filmów nie można przejść obojętnie, mimo że mają na swoim koncie kilka poważniejszych wpadek. Wspólnie produkują, reżyserują, piszą scenariusze, montują. Spod ich ręki wyszły takie hity, jak "Prawdziwe męstwo", "Fargo", czy "To nie jest kraj dla starych ludzi", a w ich kolekcji znajdziemy cztery Oscary, Złotego Globa, BAFTĘ i szereg innych prestiżowych nagród.

4 października wyświetlona zostanie komedia "Big Lebowski" ze znakomitą rolą Jeffa Bridgesa. Bohaterem jest tytułowy Jeffrey Lebowski, który postanawia odnaleźć swojego bogatego imiennika w celu uzyskania rekompensaty za zniszczony przez włamywaczy dywan. Mężczyzna wplątuje się w ogromne kłopoty.

Druga projekcja obędzie się 18 października. Będzie można wtedy zobaczyć jeden z pierwszych filmów braci - "Ścieżkę strachu", czyli klimatyczne kino gangsterskie z lekkim przymrużeniem oka, zachwycające przede wszystkim na poziomie scenariusza. W obsadzie m.in. Gabriel Byrne, Steve Buscemi i John Torturro.

24 października z kolei Benshi zaprezentuje musical "Bracie, gdzie jesteś?" - dość specyficzny film w dorobku reżyserów, mający swoich zwolenników i przeciwników. W latach Wielkiego Kryzysu złodziejaszek Ulysses i jego dwaj kompani uciekają z więzienia. Główny bohater mami towarzyszy wizją ukrytego skarbu.

Przedostatni seans odbędzie się 25 października. Obejrzymy wówczas czarną komedię pt. "Poważny człowiek" z odkrytym przez braci Michaelem Stuhlbargiem w roli głównej. Inteligentna wariacja na temat Księgi Hioba, podczas której ci, którzy dobrze wsłuchają się w dialogi, usłyszą wzmiankę o "drodze prowadzącej na Lublin".

Na koniec organizatorzy zostawią jeden z ostatnich filmów duetu. "Co jest grane Davis?" to kapitalny dramat muzyczny skrzący od ciętego humoru i ironii. Tytułowy Davis to przenoszący się z jednej kanapy na drugą, z podrzędnego nowojorskiego baru do kolejnego, intrygujący muzyk. Davis szuka nie tylko swojego miejsca w świecie, ale także wciąż uciekającego mu kota. Po drodze marzy o zrobieniu wielkiej kariery muzycznej.

Wstęp na poszczególne seanse jest wolny. Projekcje będą odbywać się o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie.