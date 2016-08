DKF Benshi we wrześniu. Kino wojenne w czterech odsłonach

We wrześniu działające w Centrum Kultury Dyskusyjne Koło Filmowe Benshi przebiegnie pod znakiem kina wojennego. Lubelscy kinomaniacy będą mieli okazję obejrzeć cztery zróżnicowane produkcje poruszające ten trudny temat. Zobaczymy m.in. polską „Karbalę”.

20 września (wtorek) zostanie wyświetlony film „Ognie w polu” Shinyi Tsukamoto, twórcy legendarnego „Tetsuo”. Jego najnowszy film - w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji – opowiada historię szeregowca Tamury, który wędruje przez filipińską dżunglę w poszukiwaniu ewakuujących się japońskich oddziałów. Jego uwagę zwraca dziwny dym obecny na polach. Jest to ekranizacja słynnej powieści Shohei Ooki „Nobi”.

Drugi wrześniowy seans odbędzie się w czwartek, 22 września. Zobaczymy nominowany do Oscara film Tobiasa Lindholma, scenarzysty „Polowania” i serialu „Rząd”. „Wojna” jest określana przez krytykę mianem jednego z najbardziej inteligentnych filmów wojennych, jakie kiedykolwiek nakręcono. Sierżant Claus Pedersen stacjonuje wraz ze swoją kompanią na afgańskiej prowincji. W tym czasie żona dowódcy, Maria, musi sobie radzić z trudami codziennego życia bez męża i samotnego wychowywania trojga dzieci. Podczas rutynowej misji żołnierze dostają się w krzyżowy ogień talibów.

W poniedziałek, 26 września, będzie można zobaczyć film „Rozdzieleni” Michaela Hazanaviciusa ("Artysta"). W wyniku rosyjskiej inwazji na Czeczenię 9-letni Hadji traci rodziców. Osierocony, wspólnie ze swoim malutkim bratem, ucieka z rodzinnych stron i dołącza do tłumu uchodźców. W trakcie tułaczki Hadji poznaje Carole - pracownicę komisji praw człowieka w Unii Europejskiej. Z jej pomocą chłopiec powoli otrząsa się z wojennych doświadczeń i wraca do normalnego życia. Nie wie, że poszukuje go starsza siostra, której cudem udało się ocaleć z rzezi.

Ostatnim filmem, jaki zostanie wyświetlony we wrześniu, będzie „Karbala” Krzysztofa Łukaszewicza. Film inspirowany jest prawdziwą historią ppłk. Grzegorza Kaliciaka, który, dowodził oddziałem polskich i bułgarskich żołnierzy w Karbali. Jako uczestnik tamtych wydarzeń był również konsultantem merytorycznym filmu. Projekcja będzie miała miejsce 28 września.

Wszystkie seanse odbywają się o godz. 18. Wstęp na projekcje jest wolny. Prowadzenie - Krystian Drozd.