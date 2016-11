ENEMEF: Noc reżyserskich "Władcy Pierścieni" w Multikinie

"Władca Pierścieni" to ekranizacja legendarnej powieści J.R.R. Tolkiena, początkowo wydanej jako całość, dziś traktowanej jako trylogię. W postaci trzech filmów przeniósł ją na ekran Peter Jackson. Jego trylogia uchodzi za jeden z najważniejszych filmowych cyklów fantasy w historii kina. Dzieła Jacksona zdobyły łącznie aż 17 Oscarów! Doczekały się również filmowego sequela w postaci ekranizacji innej historii Tolkiena - "Hobbit".



W Multikinie będziemy mieli okazję zobaczyć wersje reżyserskie filmów, łącznie blisko dwie godziny dłuższe od standardowych. W "Drużynie Pierścienia" miłośnicy Śródziemia zobaczą m.in. dodatkową opowieść o Gollumie, edycja rozszerzona "Dwóch Wież" prezentuje dodatkowo historię odbicia Osgiliath przez Boromira i Faramira, z kolei w finałowym "Powrocie Króla" przedstawiony jest m.in. tragiczny koniec Sarumana w ruinach Isengardu.



Bilety kosztują od 25 do 32 zł.



PROGRAM:



Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia



Nieśmiały, młody hobbit o imieniu Frodo dziedziczy Jedyny Pierścień – narzędzie władzy absolutnej, stworzony przez mrocznego władcę krainy Mordoru – Saurona. Frodo wraz z towarzyszami musi zabrać pierścień do jedynego miejsca, gdzie może zostać zniszczony. Podczas wyprawy drużyna musi walczyć nie tylko ze złem czającym się wokół, ale również waśniami wewnątrz drużyny oraz niszczącym wpływem samego pierścienia...



Władca Pierścieni: Dwie Wieże



Po zdradzie Boromira drużyna zostaje rozbita, Frodo i Sam zmierzają ku Mordorowi, a ich śladem podąża Gollum. Reszta drużyny odwiedza krainy Rohanu i Gondoru. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują nieuchronność wielkiej wojny z siłami zła...



Władca Pierścieni: Powrót Króla



Nadchodzi czas konfrontacji sił Władcy Ciemności Saurona ze zjednoczonymi siłami Ludów Śródziemia. Czy Rohan i Gondor będą w stanie przeciwstawić się niezliczonym zastępom Nieprzyjaciela? Czy Frodo uda się wykonać powierzoną mu misję - zniszczyć Jedyny Pierścień?