"Jaja w tropikach" w Miasto movie

Grupa egocentrycznych aktorów zaangażowanych do wystąpienia w filmie wojennym zostaje wysłana w głąb azjatyckiej dżungli, by film zyskał na realizmie. Czekają ich tam prawdziwe kłopoty.



- Polskojęzyczny tytuł obrazu Bena Stillera zupełnie nie oddaje klimatu i charakteru tej genialnej satyry na Hollywood i amerykański przemysł filmowy. To z jednej strony dość przewrotny hołd złożony wielkim filmom wojennym, z drugiej całkowite obśmianie i obnażenie mechanizmów rządzących współczesną Fabryką snów - twierdzą organizatorzy seansu.



W filmie występują m.in.: Ben Stiller, Jack Black, nominowany za tę rolę do Oscara Robert Downey Jr., Nick Nolte i Tom Cruise w jednej z najbardziej nietypowych ról w swojej karierze.



Wstęp wolny.