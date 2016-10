"Kupiec Wenecki" w Miasto movie

"Kupiec Wenecki" z 2004 roku to kolejna ekranizacja szekspirowskiego arcydzieła, którego akcja rozgrywa się w Wenecji, gdzie pewien żyd pada ofiarą własnej chciwości, spisując rewers na funt ciała swojego dłużnika, kupca weneckiego, za co zostaje ukarany.



- Michel Radford podszedł do tematu dość klasycznie, w duchu mocno teatralnym, co w ostatecznym rozrachunku wychodzi "Kupcowi weneckiemu" na dobre. Decyduje o tym zarówno sam tekst sztuki, jak i wybitna obsada na czele z Jeremym Ironsem, Josephem Fiennesem i przed wszystkim genialnym Alem Pacino w roli Shylocka - piszą organizatorzy projekcji.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.