Lublin: Casting do filmu "Wojenne dziewczyny"

Casting do kolejnych odcinków serialu „Wojenne dziewczyny” odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Agencja odpowiedzialna za wybór statystów będzie czekać na chętnych w budynku Trybunału Koronnego na Rynku od godz. 14 do 20. Nie ma wymagań co do wieku kandydatów na statystów.

Chętni mogą się również zgłaszać mailem, wysyłając swoje zdjęcie portretowe wraz z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i numerem telefonu na adres casting@outside.com.pl i wpisując jako tytuł wiadomości słowo „LUBLIN”.

– Zapraszamy osoby w wieku 6–70 lat, które mają naturalny kolor włosów (ewentualnie włosy farbowane w naturalnym odcieniu), bez tatuaży w widocznych miejscach (kark, dłonie). Serial będzie realizowany w Lublinie w centrum i w Skansenie między 26 sierpnia a 10września – zachęcają pracownicy agencji castingowej Outside i podkreślają, że czekają na tych, którzy już z nimi statystowali oraz nowe osoby, które jeszcze nie pracowały na planie filmowym.

Serial jest opowieścią o losach trzech dziewczyn, które podjęły się walki z niemieckimi okupantami w czasach II wojny światowej. W główne role wcielają się Vanessa Aleksander, Aleksandra Pisula i Marta Mazurek. Natomiast Lublin wciela się w rolę Warszawy.

„Wojenne dziewczyny” emitowane były na antenie TVP 1. Średnia widownia dotychczas nadanych odcinków wynosiła 2,5 mln osób. Pierwsza część serialu dziś będzie mieć oficjalną premierę na płytach DVD.